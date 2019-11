Al Boraq. La LGV la plus rapide d'Afrique et du monde arabe.

Kiosque360. La vision royale quant à la nécessité de l’ouverture rapide d’une liaison ferroviaire entre Marrakech et Agadir continue de susciter un grand intérêt. En effet, cette ligne pourrait être le vraie locomotive qui tirera vers l’avant le nouveau modèle de développement en gestation.

«Et si la Ligne à grande vitesse entre Marrakech et Agadir, et à laquelle a appelé le roi Mohammed VI dans son dernier discours de la Marche verte, était une concrétisation symbolique du nouveau modèle de développement en gestation ?». C’est par cette question pertinente que le quotidien Al Massae du vendredi 15 novembre a entamé un éditorial intitulé: «Le train en tant que modèle de développement».

En effet, selon le journal, le train est en lui-même l’un des plus importants symboles du développement et de la modernisation d’un pays car son rôle dans l’économie se résume en trois mots: vitesse, efficacité et vision d’avenir. C’est pourquoi, selon Al Massae, tous les plans quinquennaux ou autres, initiés par le Maroc, ont globalement échoué pour ne pas avoir tenu compte de l’importance du déploiement continu de la «vision ferroviaire».

A titre d’exemple, il cite l’introduction de la LGV Tanger-Casablanca et la dynamique socio-économique qu’elle a charriée en un laps de temps, consécutivement à une vague d’investissements sans précédents. En effet, avec le développement rapide que connait l’axe Tanger-Kénitra-Casablanca, la vision royale est venue pour faire profiter d’autres régions du royaume de cette dynamique économique. En effet, avec le nouveau modèle de développement en gestation, tout le Maroc sera utile, de son extrême nord jusqu’à son extrême sud.

Les autoroutes ont déjà un tant soit peu boosté le développement régional, mais c’est surtout la LGV Marrakech-Agadir, point de départ d’une extension continue vers le sud, qui constituera le levier avec lequel le Maroc mettra définitivement fin aux inégalités entre ses différentes régions, tout en lui permettant de mettre en valeur l’ensemble de ses ressources naturelles et humaines.

Selon Al Massae, même s’il va falloir grignoter sur des programmes sociaux comme l’éducation et la santé, l’Etat ne doit pas avoir peur des somme colossales qu’engloutira le projet de la ligne rapide vers le sud, car la réalisation de cette dernière aura des effets bénéfiques multiples, et permettra au pays de passer à la vitesse grand «V».