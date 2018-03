© Copyright : Le360

Les prix des légumes vont connaitre prochainement une baisse en raison notamment d'une hausse relative de la chaleur, a déclaré ce lundi à le360, Lahcen Daoudi, indiquant par ailleurs le lancement, le 5 avril, d'une application nationale affichant les prix publics des carburants à la pompe.

«Les prix des légumes, notamment ceux de la tomate, vont normalement baisser en raison de la fin du froid, de l'arrivée des températures clémentes, de la longueur de la journée et de l'amélioration des conditions de récolte et de transport», a souligné le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Affaires générales et de la gouvernance.

«Les marchés seront approvisionnés abondamment»,a-t-il assuré.

Pour ce qui des carburants, Lahcen Daoudi a indiqué que la cérémonie de lancement de l'application liée à l'affichage sur le Net des prix légaux pratiqués sur le marché, a été reportée au 5 avril à Rabat.

«C'est un grand événement auquel participeront notamment les dirigeants des 7 grandes compagnies de distribution de carburant», a-t-il souligné, précisant que cette mesure permettra aux consommateurs de s'informer des prix affichés par les stations services autour d'un périmètre de 50 kilomètres.

«C'est une première au Maroc», s’est réjouit Daoudi.