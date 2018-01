Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé de la Coopération africaine.

Le ministre délégué chargé de la Coopération africaine, Mohcine Jazouli, s'est dit confiant concernant sa nouvelle mission. Il a affirmé, lors de son installation ce jeudi 25 janvier au siège du MAECI, à Rabat, qu'il restait ouvert à toute idée ou suggestion pour mener à bien sa tâche.

«C'est un travail d'équipe, un travail collectif qui nous attend tous» pour mettre en œuvre la politique africaine du roi Mohammed VI, a affirmé Mohcine Jazouli, devant les directeurs de départements et de hauts cadres du ministère des Affaires étrangères.

La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence, outre Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, d'Abdelkrim Benatiq, ministre délégué chargé des MRE et de la migration, de Mouna Boucetta, secrétaire d'Etat à la Coopération internationale et Mohamed Ali Lazrak, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères.

«J'ai un regard neuf sur cette administration et j'essaie de bien comprendre cette machine. Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter», a conclu le ministre chargé de la Coopération africaine.

Moncef Jazouli lors de son installation au département de la Coopération africaine par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.

Pour sa part, Nassser Bourita a loué les qualités humaines et professionnelles de Mohcine Jazouli. «Grâce à la vision royale, la politique africaine du Maroc a réalisé des avancées importantes. Il faut préserver les acquis et aller de l'avant dans cette politique», a-t-il souligné.

Le chef de la diplomatie marocaine a ajouté qu'«il faut faire en sorte que cette politique reste en phase avec les évolutions du continent, de préserver la crédibilité de cette politique et de la renforcer».

Pour Nasser Bourita, Mohcine Jazouli «a le background, l'expérience et la volonté nécessaires pour accomplir sa nouvelle mission».

Pour rappel, Mohcine Jazouli est le fondateur du cabinet Valyans Consulting qu'il a dirigé pendant plus de douze ans, jusqu'à sa démission ce jeudi 25 janvier. Son cabinet avait récemment travaillé sur l'étude portant sur l'évaluation des projets ayant fait l'objet d'accords de partenariat entre le Maroc et les autres pays africains.