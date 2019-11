Poignée de mains échangée entre le Général de division, Commandant de la Zone Sud, Belkheïr Farouk, et le Commandant des forces terrestres du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), le Général-Major Roger Cloutier.

Le Commandant des forces terrestres du Commandement US pour l’Afrique (Africom), le Général-Major Roger Cloutier, vient de rencontrer, à Agadir, le Général de division, Inspecteur de l’infanterie, Commandant de la Zone Sud, Belkheir El Farouk. Voici pourquoi.

Cette rencontre entre les deux haut gradés marocain et américain s’inscrit dans le cadre des préparatifs de l’édition 2019 de l’exercice combiné maroco-américain, «African Lion», prévue les mois de mars et d'avril prochains.

Selon «Far-Maroc», qui dévoile cette réunion de haut niveau entre les deux haut gradés marocain et américain, respectivement le Général de division Belkheir Farouk, Commandant de la Zone Sud, et le Général-Major Roger Cloutier, Commandant des forces terrestres du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), il est prévu que l’édition 2020 de «l’African Lion», soit «la plus importante» de cet exercice annuel d'envergure inégalable à l'échelle du continent africain.

Pour rappel, le Général-Major américain, Roger Cloutier, s’était dit «très impressionné» par le niveau de professionnalisme dont ont fait preuve les forces armées marocaines tout au long de l’exercice précédent (16 mars au 7 avril 2019), mettant en exergue «l'exemplarité» du partenariat unissant les deux armées qui vont «continuer de travailler ensemble» et préparer «l’African Lion 2020» selon «une vision solide».

La visite qu’effectue actuellement le haut galonné américain s’inscrit ainsi dans cette vision qui permettra certainement de donner à l’exercice 2020 de "l’African Lion" sa véritable dimension d’événement continental majeur.