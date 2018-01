© Copyright : DR

Mouhcine Jazouli, que le roi Mohammed VI a nommé ce lundi 22 janvier ministre délégué chargé des Affaires africaines, jouit d'une longue expérience dans le domaine du consulting.

C’est un fin expert du consulting et de la stratégie que le roi Mohammed VI a nommé ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de la Coopération africaine. Mouhcine Jazouli s’est vu en effet confier un des départements importants du gouvernement El Othmani et qui est appelé à jouer un rôle stratégique dans la concrétisation de la vision africaine du Maroc.

Mouhcine Jazouli dirigeait jusque-là le cabinet Valyans Consulting qu’il avait fondé il y a plus de douze ans. Il a déjà accompagné de grands groupes, publics et privés, dans leurs projets d’extension en Afrique. Son cabinet a également été associé à la mise en place de projets et de stratégies de développement de plusieurs secteurs dans le royaume.

Auparavant, il avait fait ses preuves au sein de la branche parisienne du cabinet international Ernst & Young (EY). Rentré au Maroc en 1995, il a d’abord développé l’activité de EY dans le pays pendant une dizaine d’années, avant de se lancer dans sa propre aventure avec Valyans.

Diplômé de l'Université Paris-IX Dauphine, il présente aujourd’hui un profil idéal pour prendre en charge le département des Affaires africaines, tant il a multiplié les expériences dans le continent dont il maitrise les enjeux. Il jouit d’une estime et d’une considération particulières du monde des affaires ainsi que des départements publics qu’il a accompagnés par le passé.