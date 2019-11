© Copyright : DR

Les dépenses liées au service militaire vont absorber quelques 770 millions de dirhams au titre de l’année 2020. En voici la ventilation.

Beaucoup d’observateurs avaient souligné l’augmentation du budget alloué à la défense nationale au titre de l’année 2020.

Toutefois, selon un exposé au Parlement (lors d'une séance de travail en commission parlementaire), le ministre en charge de l’Administration de la Défense nationale a expliqué que cette hausse était, entre autres due, aux budgets mobilisés pour financer le service militaire.

Au total, 770 millions de dirhams seront ainsi alloués à la défense nationale en 2020, et la plus grande partie de ce budget, soit 421 millions de dirhams, servira à verser les salaires et indemnités des appelés.

Quant à la construction et à la réhabilitation des centres d’accueil et de formation de ces appelés, ces deux rubriques nécessiteront des financements de l’ordre de 288 millions de dirhams. Une autre rubrique des dépenses allouées à la Défense, non moins importante, de l'ordre de 61 millions de dirhams, sera quant à elle dédiée à des dépenses de fonctionnement, comme l’achat de médicaments ou encore le transport des appelés.

Rappelons que l’Administration de la Défense nationale avait mobilisé, au titre de 2019, des budgets de l’ordre de 780 millions de dirhams au lancement du service militaire, avec 330 millions de dirhams dédiés aux centres d’accueil et de formation.

Lancée en 2019, l’opération de recensement des assujettis au service militaire concerne 133.820 personnes, qui ont rempli, à ce jour, le formulaire dédié au service militaire. Parmi eux, 13.614 femmes.

Les Forces Armées Royales ont retenu 15.000 personnes, appelés au service militaire, dont 1.100 femmes.