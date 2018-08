© Copyright : DR

Kiosque360. Les divisions qui minent le PJD ont gagné la jeunesse du parti, considérée comme sa force de frappe. Après la dernière sortie de l’ancien secrétaire général, celle-ci est désormais divisée entre le clan des ministres et celui des pro-Benkirane.

Le dernier discours du «come back» politique de Benkirane et la position vis-à-vis du gouvernement ont révélé la division, jusque-là larvée, de la jeunesse du PJD. Le clanisme a ainsi gagné, et pour la première fois, un des organes parallèles du parti islamiste, la jeunesse en l’occurrence, qui est considérée comme sa force de frappe, rapporte le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du jeudi 16 août. Déjà pendant le 14e Forum national de la Jeunesse de la justice et du développement (JJD), tenu récemment à Casablanca, cette polarisation était manifeste.



En effet, la rencontre, explique le journal, a connu la participation et l’intervention des deux clans du parti, celui des ministres et celui des pro-Benkirane. Ainsi, Saad-Eddine El Othmani, le secrétaire général et son prédécesseur, Abdelilah Benkirane, sont intervenus tous les deux durant cette rencontre, mais le premier en ouverture et le second en clôture. C’est surtout la longue intervention de ce dernier qui a galvanisé la jeunesse par un discours dont les effets ne se sont toujours pas estompés.



C’est ainsi, explique le journal, qu'à la suite de ce discours, les jeunes du parti, encore sous l’effet de la mobilisation, ont laissé libre cours à leurs critiques envers la direction du PJD et surtout envers le gouvernement qu’il dirige. Pour sa part, la direction de la jeunesse, que le journal qualifie de proche du clan des ministres, a tout fait pour calmer les ardeurs de ses membres. En tant qu’organe parallèle, la position logique de la jeunesse du parti est celle du soutien au gouvernement de Saad-Eddine El Othmani et aux efforts qu’il a engagés pour la réforme, a notamment précisé la direction de la JJD dans le communiqué final diffusé près d’une semaine après cette rencontre.



La JJD se doit également de soutenir et de faire la promotion des réalisations du gouvernement, précise le même document cité par Al Akhbar. Une position qui est loin d’être unanime au sein de la JJD. Dans le même sens, la jeunesse du parti a également tenu à temporiser les propos de Benkirane lors de son intervention devant ce Forum. Elle a de même tenu à clarifier sa position quant à la question de la séparation entre la politique et les affaires ainsi que celle des relations entre le parti et ses alliés de la majorité, principalement le RNI. Les jeunes ont également été invités à cesser de s’en prendre aux membres de la direction du parti.

En outre, et toujours dans son communiqué final, la jeunesse du parti a tenu à garder ses distances avec l’affaire Abdelali Hamieddine et ses propos sur la monarchie. Le secrétaire général a d’ailleurs exprimé son franc soutien au dirigeant lors de cette rencontre. La JJD a, de même, désavoué les propos du même dirigeant du parti sur le RNI et son invitation à quitter la majorité.