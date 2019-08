© Copyright : DR

Alors qu’il se jette à fonds perdus dans le financement de «l’université d’été» au profit des «séparatistes de l’intérieur», qui se tient du 27 juillet au 8 août à Boumerdès, le Général Gaïd Salah vient de supprimer les bourses d’études à l’étranger pour les bacheliers algériens. Décryptage.

La nouvelle est tombée comme un couperet: «l’Algérie n’accordera pas de bourses d’études à l’étranger pour les bacheliers». L’annonce en a été faite par un membre du gouvernement à la coloration vert-kaki, en l’occurence le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, cité par notre confrère Algérie Eco. «Il n’existe plus actuellement de bourses pour les lauréats du baccalauréat», croit savoir ledit ministre à la botte du Général Ahmed Gaïd Salah, qui a oublié à l’insu de son gré de dire que son maître, le Général 4 étoiles, n’a lésiné sur aucun moyen pour financer, aux frais du contribuable algérien frère, la prétendue «10 université d’été des cadres du front polisario», qui se tient du 27 juillet au 8 août 2019 à Boumerdès.

Voici ce que cela donne: le Général-président a les moyens pour offrir aux «séparatistes de l’intérieur», un séjour doré au sein de ladite «université» et surtout sur les plages à baignade de Boumerdès, 45 Km à l'est d’Alger, mais non pas pour les meilleurs bacheliers algériens qui devront désormais s’autofinancer pour se permettre des études à l’étranger!

Décryptons: le Généralissime, accusé d’avoir transformé l’état-major de son armée en «ferme privée au service des coquins», -notamment les voyous terrés du côté de Rabouni, à leur tête Brahim Ghali-, veut-il punir les étudiants algériens pour leurs marches anti-régime organisées tous les mardis depuis le 22 février?

Une chose est sûre: il est absurde de prétexter un quelconque «manque de moyens» pour justifier la suppression des bourses d’études à l’étranger pour les bacheliers algériens, dès lors que les «séparatistes de l’intérieur» continuent d’en bénéficier gracieusement pour s’offrir un aller retour entre Casablanca et Boumerdès, via Alger, outre les frais de logistique (hébergement, restauration, que sais-je, soirées arrosées), sans compter les cachets généreux qui leur sont octroyés une fois sur place!

Sur les 400 invités de la prétendue «université d’été des cadres du polisario», issus de différents horizons de la planète, notamment d’Europe, pas moins de quarante «séparatistes de l’intérieur» ont fait cet été le déplacement à Boumerdes, où ils sont aussi entraînés aux techniques de propagande (campagne d’intox, désinformation, photo-montage, entre autres méthodes relevant de la guerre psychologique héritées de l’école de l'ex-KGB soviétique), ainsi qu’au maniement des Kalachnikovs, en perspective de leur l’orchestration de nouveaux troubles dans les provinces sahariennes marocaines.