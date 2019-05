© Copyright : DR

Kiosque360. Le dernier rapport de la Cour des comptes a dévoilé les montants d’argent collectés par les partis politiques à partir des cotisations de leurs membres. Ce moteur, qui alimente les caisses des partis, est ainsi mis sous les projecteurs. Les détails.

Le dernier rapport de la Cour des comptes a rendu publiques les cotisations mensuelles et annuelles qui alimentent les caisses des partis politiques. Ces cotisations diffèrent selon les rangs des militants dans la hiérarchie du parti politique et obéissent à la culture de chaque formation politique et à la politique de son appareil organisationnel.



A ce propos, le quotidien Al Akhbar, qui se penche sur ce sujet dans son édition du week-end des 4 et 5 mai, précise que le Parti authenticité et modernité (PAM) se serait distingué par un laxisme sur ce registre. Plusieurs membres de cette formation politique ne seraient pas passés à la caisse pour s’acquitter de leur cotisation annuelle.



Ainsi, le parti, qui compte 128 parlementaires, cinq présidents de région, 530 présidents de commune et plus de 6.000 élus, n’a récolté que 1,38 million de dirhams, alors que les cotisations des parlementaires devaient cumuler environ six millions de dirhams dans les caisses du parti, à raison de 4.000 dirhams chacun, selon le règlement intérieur du Tracteur.



Par contre, le Parti de la justice et du développement (PJD) est arrivé en tête du peloton en raison de sa rigueur sur cette question. En fait, le parti de la Lampe a pu récolter 21.67 millions de dirhams. Le parti de l’Istiqlal (PI) n’a pas dépassé la barre des 3.24 millions de dirhams, le Rassemblement national des indépendants (RNI), 14.52 millions de dirhams, le Mouvement populaire (MP), 4 millions de dirhams, l’Union socialiste des forces populaires (USFP), 3.47 millions de dirhams, le Parti du progrès et du socialisme (PPS), 1.64 million de dirhams et le parti socialiste unifié (PSU), 390.000 dirhams. En rapportant les cotisations chiffrées de chaque parti politique, le quotidien n’a pas indiqué les modalités de règlement de ces montants.