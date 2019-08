© Copyright : Le360

L'istiqlalien et ancien ministre Abdellatif Maâzouz, vient de démentir les allégations selon lesquelles il existerait des démarches pour qu'il rejoigne les rangs du Rassemblement national des indépendants (RNI) de Aziz Akhannouch.

Dans un communiqué, le président de l’Alliance des économistes de l'Istiqlal et ex-président de la commune de Sefrou, s'est déclaré "surpris et indigné" par la publication de "telles fausses informations qui ne reposent sur aucun fondement".

Abdellatif Maâzouz reconnait avoir récemment rencontré, à Bouznika (à 50 km au nord de Rabat), un cadre du parti de la Colombe mais dans le seul cadre d'une amitié qui le "lie à cette personnalité". Cette rencontre a eu lieu en marge d'une colonie de vacances organisée par le RNI dans cette ville côtière.

Il faut noter, par ailleurs, que Abdellatif Maâzouz dispose d’une résidence secondaire à Bouznika.

"On faisait des pas ensemble et les gens sont venus nous saluer après qu'ils nous aient reconnus. Cela s'arrête là!", a-t-il martelé, rappelant qu'il est "istiqlalien depuis 30 ans" et qu'il le restera "pour toujours".