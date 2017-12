© Copyright : Brahim Taougar - Le360

Kiosque360. Les élus de la Nation ne sont pas toujours assidus malgré les mises en garde des présidences des deux chambres du Parlement. Explications.

À la première chambre du Parlement, on a tout essayé pour amener les députés à faire preuve de plus de rigueur lors des séances plénières et des réunions des commissions permanentes.

Selon Al Ahdath, dans son édition datée de ce vendredi 29 décembre, ce système que voulait copier Abdelhakim Benchemass à la deuxième chambre n’a pas tout à fait fonctionné.

En effet, explique le journal, des projets de loi de grande importance, à savoir les nouvelles législations concernant la sécurité sur les routes du pays, n’ont été votés que par 50 des 120 membres de cette chambre.

Autrement dit, demande le journal, où sont passés les 70 autres membres de la chambre des sénateurs? Mystère et boule de gomme.

Al Ahdath rappelle que la présidence de la première chambre a bel et bien pris de fermes mesures contre les absentéistes y compris en ordonnant des ponctions sur les salaires et indemnités des députés peu assidus.

Cela dit, selon Al Ahdath, certains des conseillers ont trouvé le moyen de contourner les directives de la présidence.

Exemple, entre autres, certains arrivent pour «pointer» avant de disparaître dans la nature.

Pour rappel, la deuxième chambre, en vertu du bicaméralisme instauré à nouveau en 1998, comptait 270 membres.

Après la Constitution de juillet 2011, elle n’en compte plus que 120 dont 20 sénateurs de la CGEM, la Confédération patronale du royaume.