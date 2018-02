© Copyright : Le360 : DR

Kiosque360. Le Parlement, avec ses deux Chambres, a clôturé la session d’automne sur un bilan jugé mitigé par nombre de députés de la majorité parlementaire. Après deux mois de repos, les parlementaires se retrouveront pour la session du printemps, qui s'annonce tendue.

La première session de la deuxième année législative de la dixième législature a été clôturée mercredi, au siège du Parlement, par une séance plénière. Le bilan de cette session d’automne a été qualifié de mitigé par des députés de la majorité gouvernementale elle-même. En effet, la première Chambre de l’Hémicycle n’a examiné et adopté qu’une vingtaine de projets de lois, dont notamment les projets de lois relatifs au droit d’accès à l’information, à la restructuration du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et à la répression des violences faites aux femmes, rapporte le quotidien Akhbar Al Yaoum dans son édition de ce jeudi 15 février.

En plus de la déception face à ce bilan législatif, cette session a été marquée par l’absence des ministres lors des séances des questions orales, a fait remarquer Mohamed Khayi, du Parti de la Justice et du Développement (PJD), dans une déclaration au quotidien. Le député de la Lampe a pointé du doigt les ministres du Rassemblement national des indépendants (RNI), avec à leur tête leur président, Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Une déclaration qui ne passera pas inaperçue, surtout dans ce contexte où les attaques de Benkirane à l'encontre du parti de la Colombe continuent d’alimenter la polémique.

Autant dire que cette majorité gouvernementale, composée de six partis politiques, n’est pas encore sortie de la zone de turbulences. Après la clôture de cette session, les députés de la première Chambre (395) comme les conseillers de la seconde (120) partiront en vacances pour deux mois. La session du printemps est prévue pour le 14 avril 2018. Et elle s'annonce pour le moins tendue.