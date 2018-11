© Copyright : DR

La situation de blocage politique et économique au Maghreb, causée par l'entêtement de l'Algérie, constituera l'un des deux sujets phares de la séance mensuelle de l'exposé de la politique générale du gouvernement, qui sera détaillé lundi 26 novembre prochain par Saâd Dine El Otmani.

C'est la première fois qu'un sujet de politique étrangère aussi important sera inscrit à l'ordre du jour de cette session mensuelle de la Chambre des représentants, prévue en application de l'article 100 de la Constitution.

"L'Union du Maghreb Arabe (UMA) et l'amélioration du climat des affaires seront les deux principaux thèmes qui seront débattus le 26 novembre", a appris Le360 de source parlementaire.

On signale de même source que le débat sur l'UMA intervient quelques jours après que le roi Mohammed VI a appelé l'Algérie à ouvrir un dialogue "franc et sincère" avec le Maroc, à travers un mécanisme visant à mettre un terme à plus de quarante ans de tensions entre les deux pays.

De nombreux pays du monde arabe, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique dont les Etats-Unis, ont accueilli avec satisfaction l'initiative du souverain, sauf une partie du régime algérien qui se nourrit de ce statu quo, au détriment des peuples de la région.