Habib Malki, réélu vendredi 12 avril, à la tête de la Chambre des représentants, procèdera demain lundi à la désignation des treize membres de son bureau, qui siègeront à ses côtés.

Le président de la Chambre des représentants a ainsi convoqué pour 10H00, ce lundi 15 avril, les présidents des groupes parlementaires en vue de désigner les membres du bureau ainsi que le présidents des commissions.

"Nous allons entamer lundi la formation des structures qui oeuvreront aux côtés du président", affirmé à Le360 une source parlementaire, précisant qu'aucun changement majeur n'interviendra à la tête des chefs de groupes et des présidents des commissions.

La Chambre des conseillers n'est pas concerné, ses structures ayant été renouvelées en 2018.

Le Parti de la justice et du développement (PJD), avec 125 députés, a confirmé Driss El Azami El Idrissi en tant que chef de groupe, en écartant Amina Maelainine du bureau et en désignant Souleymane El Amrani comme vice-président. Abdellah Bouanou a, quant lui, été renconduit à la tête de la commission de l'Economie et des finances.

Au sein de la Chambre des représentants, il existe six groupes parlementaires et deux groupements: le Groupe Justice et développement (PJD), le Groupe Authenticité et modernité (PAM), le Groupe du Rassemblement constitutionnel (RNI/UC), le Groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme, le Groupe haraki (MP), le Groupe socialiste (USFP), le Groupement du progrès et du socialisme (PPS).