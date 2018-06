© Copyright : DR

Kiosque360. Le président de la première Chambre s’est plaint au chef du gouvernement, pour la deuxième fois en une année, des absences répétées des ministres à chaque fois qu’ils sont sollicités au Parlement.

Le président de la première Chambre, le socialiste Habib El Malki, vient de se plaindre, à nouveau, auprès du chef du gouvernement, des absences répétées des ministres aux séances des questions orales et aux travaux des commissions. C’est la deuxième fois en un plus d’une année que le président de la Chambre saisit El Othmani sur cette question, soit depuis l’investiture du gouvernement, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du week-end des 9 et 10 juin.



Selon des sources parlementaires, citées par le journal, la plainte d’El Malki n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Le chef du gouvernement a, en effet, entrepris d’adresser immédiatement un courrier aux ministres et secrétaires d’Etat leur enjoignant de répondre présent à chaque fois qu’ils sont sollicités par le Parlement, soit dans le cadre des séances des questions orales ou lors des réunions des commissions.



D’après le journal, Habib El Malki n’a pas caché son mécontentement mais il n’est pas allé jusqu’à communiquer le nombre et les noms des ministre absentéistes, comme l’avait fait auparavant son prédécesseur, Rachid Talbi Alami. N’empêche, Al Ahdath Al Maghribia a pu apprendre que c’est Mohamed Yatim, ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, qui a battu tous les records en la matière. Le ministre boycotte systématiquement les travaux de la commission chargée des secteurs sociaux, sauf lorsqu’il s’agit de présenter le budget sectoriel de son ministère. Soit une fois par an.



Bien plus, ajoute le journal, le ministre du Travail a la fâcheuse habitude de se désister à la dernière minute, alors que les réunions de la commission sont déjà programmées et sur le point de se tenir. Ce qui lui attire souvent la colère des parlementaires qui ont protesté à plusieurs reprises auprès de la présidence de la Chambre.



Les membres de la commission des secteurs sociaux ne sont d’ailleurs pas les seuls à avoir protesté contre les absences répétées du ministre. Les présidents des autres commissions ont également exprimé leur désapprobation, en plus des chefs des groupes parlementaires, tous excédés par ce comportement généralisé à presque l’ensemble des membres du gouvernement. Le phénomène a pris une telle ampleur que le chef du gouvernement a décidé de réagir sans plus attendre, conclut le journal.