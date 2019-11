© Copyright : DR

Kiosque360. Après une longue période de conflits internes et de luttes intestines entre les partisans de Hakim Benchemach et ses détracteurs, ligués au sein du «Courant du futur», le calme au sein du Parti authenticité et modernité semble s’être réinstallé. Pour combien de temps?

Ils en étaient (presque) arrivés aux mains et jusqu’à se poursuivre en justice, chacun faisant valoir sa légitimité et sa «doctrine», mais ils semblent avoir trouvé un compromis. Du moins pour un temps.



Après des mois de guerre par médias interposés, d'échanges verbaux violents, de poursuites en justice, serait-ce la fin? Entre une direction actuelle du PAM (Parti authenticité et modernité), menée en bon héritier par Hakim Benchemach, et des frondeurs qui se veulent affranchis et qui se labélisent «Courant du futur», la paix est-elle possible et existe-t-il encore un avenir pour ce parti?



Désormais, nous apprend Assabah dans son édition du vendredi 15 novembre, le temps est à l’accalmie. Des sources proches du journal affirment que des possibilités d’échanges et de dialogues sont en cours, et qu'il est même question d’un pacte de réconciliation, en cours d’élaboration, et qu’il porte un nom: Fatim-Zahra Mansouri, respectée de tous au sein du parti. Au demeurant, elle est présidente du Conseil national, le Parlement du parti. Mais tout porte à croire que la fin n'est pas proche.

Question: qu’a gagné le Maroc dans ce charabia?