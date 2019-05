© Copyright : DR

Kiosque360. C’est une véritable scission qui est en train de naître au sein du parti du Tracteur, son secrétaire général ne faisant plus l’unanimité auprès des membres de son bureau politique.

Considéré comme une des principales formations politiques lors des dernières échéances électorales, le Parti authenticité et modernité (PAM) semble traverser aujourd’hui l’une de ses plus graves crises depuis sa création, et cela ne laisse logiquement pas les principaux quotidiens de la place indifférents. Plusieurs d’entre eux reviennent en effet, dans leurs numéros du mercredi 22 mai, sur les derniers rebondissements de la crise interne que vit le PAM depuis quelques semaines.

C’est le cas, par exemple, d’Al Akhbar et Al Ahdath Al Maghribia qui reviennent sur la situation au sein du parti. Pour le premier, la crise atteint désormais l’un des organes les plus importants du parti, à savoir le bureau politique, au sein duquel une scission semble s’installer. Une douzaine de ses membres se sont révoltés contre le secrétaire général, Hakim Benchemmass, et ont demandé à la présidente du Conseil national l’organisation d’une session extraordinaire pour trancher sur la révocation du secrétaire général. Ils appellent, en même temps, à la mise en place d’une commission temporaire pour gérer les affaires du parti en attendant l’organisation d’élections, d’ici la fin de l’année en cours, pour élire un remplaçant à Hakim Benchemmass.

Selon Al Akhbar, cette décision a été prise après la tenue, lundi dernier, d’une réunion urgente du bureau politique du parti, durant laquelle ont été discutées les frictions apparues lors des réunions de la commission en charge de préparer le prochain congrès du PAM. La dernière réunion aurait même vu le secrétaire général opter pour une organisation en dehors des installations du parti pour pouvoir adopter les décisions déjà prêtes, chose qui a fortement déplu aux membres du bureau.

Pour sa part, Al Ahdath Al Maghribia croit savoir que l’organisation du prochain congrès est fortement menacée, surtout après la décision prise par Hakim Benchemmass, avec ses soutiens au sein du bureau politique, de geler l’adhésion du parlementaire Mohamed El Hammouti qu’il accuse d’être responsable des dysfonctionnements organisationnels et juridiques ayant empêché la constitution de la commission préparatoire du congrès. C’est en tout cas ce que laisse entendre un communiqué diffusé par le parti après la dernière réunion. Selon une source du quotidien, les problèmes que vit le parti au niveau de la constitution de cette commission sont la source d’une grave crise interne qui laisse présager un report du prochain congrès.



Ceci étant dit, il semble aujourd’hui clair que les principaux courants qui s’affrontent dans ce contexte ont opté pour une guerre des communiqués. Comme le souligne Al ahdath Al Maghribia, les membres du bureau politique qui sont en grogne contre le secrétaire général n’ont pas tardé à réagir au premier communiqué en en diffusant un autre où ils annoncent une série de décisions prises lors d’une réunion que Hakim Benchammass avait pourtant recommandé de lever, avant de la quitter lui-même.



Quoi qu’il en soit, les prochains jours risquent d’être particulièrement animés au sein du parti du Tracteur qui, après avoir été un candidat de premier plan à la victoire lors des dernières échéances électorales, est désormais plus déchiré que jamais.