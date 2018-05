© Copyright : DR

Kiosque360. Ilyas El Omari, le secrétaire général du PAM, ne veut pas de Hakim Benchemass comme successeur. A J-2, il mène une campagne pour lui barrer la route de la direction. Les détails.

Jadis, les deux enfants du Rif étaient complices et amis intimes, mais la quête du pouvoir en a décidé autrement et rien ne semble plus aller entre Ilyas El Omari, le SG démissionnaire du PAM, et Hakim Benchemass, le président de la Chambre des conseillers.

Selon Al Massae, dans son édition de ce vendredi 25 mai, Ilyas El Omari, à J-2 de la tenue de la session extraordinaire du Conseil national du parti du Tracteur, mène une terrible campagne pour barrer la route à Hakim Benchemass. Le SG démissionnaire, et qui rend en principe les clés ce samedi, opte pour Salaheddine Aboulghali, parlementaire et coordinateur du parti dans la région Casablanca-Settat, ou pour Mohamed Ghiate, parlementaire de Settat et ancien haut cadre de la SAMIR.



Les sources d’Al Massae expliquent qu’Ilyas El Omari accuse Hakim Benchemass de l’avoir trahi en se liguant contre lui avec d’autres membres du Bureau politique comme Fatima Zahra Mansouri, la présidente du Conseil national, Abdellatif Ouahbi, ou encore Mohamed Hammouti, président de la commission nationale des élections. A ces noms qui forment le clan anti-El Omari, s’ajoute Mohamed Benazzouz, président du groupe parlementaire du PAM à la deuxième chambre.



Selon Al Massae, 6 coordinateurs de région ont rejoint les rangs des mécontents de la gestion d’El Omari et compteraient donc barrer la route à ceux qu’il propose pour sa succession. Une manière, selon eux, de garder la mainmise sur le parti et ses décisions.

Pour les anti-El Omari, le meilleur moyen de tourner la page est de porter Hakim Benchemass à la direction.

Si on en croit Al Massae, plusieurs dirigeants ont exprimé leur colère après le récent appel d’El Omari pour constituer une collecte pour la construction d’un nouveau siège. Un baroud d’honneur qu’ils estiment malvenu. Le Conseil national du PAM se réunit ce 26 mai pour une session extraordinaire décisive visant à définitivement tourner la page El Omari. Mais on ne sait jamais ce que ce dernier pourrait sortir, comme d’habitude, de son chapeau…