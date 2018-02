© Copyright : DR

Kiosque360. Selon un dirigeant du parti, la réunion du 12 février du bureau politique du PAM serait non réglementaire. Cette instance devait initialement être dissoute après l’annonce de la démission d’Ilyas El Omari.

La réunion du bureau politique du PAM, présidée lundi 12 février, à Rabat, par Ilyas El Omari, serait non réglementaire, affirme Al Akhbar, qui cite un dirigeant du parti dans son édition du jeudi 15 février. Le secrétaire général étant démissionnaire et ne gérant que temporairement les affaires du parti, le bureau politique devrait légalement être dissout, précise le quotidien qui note que la direction provisoire du parti avait, de plus, mis en place un comité mixte chargé de gérer cette phase exceptionnelle dans la vie du PAM, en attendant la tenue d’un conseil national qui désignera un nouveau secrétaire général. Or, ajoute le journal, le secrétaire général démissionnaire tente délibérément de marginaliser ce comité, tout en faisant croire à tout le monde que le parti et ses instances fonctionnent normalement.

Par ailleurs, affirme Al Akhbar, la dernière réunion du bureau politique a été boycottée par plusieurs membres qui, précise le journal, ne voient pas d’un bon œil la tentative d’Ilyas El Omari de revenir sur sa démission. Cette réunion a, en outre, été marquée par un échange virulent sur l’avenir du parti et de son projet politique.

Pour ce qui est du conseil national tant attendu, sa date n’a toujours pas été fixée. A ce propos, le dirigeant cité par Al Akhbar affirme que le secrétaire général s’obstine à maintenir le flou sur cette question. Et ce, croit savoir Al Akhbar, parce qu’El Omari aurait perdu tout espoir d’être reconduit à la tête du parti. C’est d’ailleurs, poursuit la même source, pour améliorer ses chances et se donner quelque peu de visibilité qu’il ne cesse de convoquer et de présider, en ce moment, des réunions des instances du parti.