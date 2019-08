© Copyright : DR

Kiosque360. Le secrétaire général a entame une campagne de communication interne. La première réunion, dans le cadre d’une série de réunions régionales, a eu lieu samedi à Khouribga. L’objectif étant de tenter de recoller les morceaux du parti.

Au PAM, la crise bat son plein. Ce n’est pas nouveau. Mais cela n’a pas non plus empêché le secrétaire général d’entamer une campagne de communication tous azimuts. L’objectif étant sans doute de tenter de recoller les morceaux du parti, commente le quotidien Al Ahdath Al Maghrebia dans son édition du lundi 19 août.



C’est ainsi que Hakim Benchamach qui, ironise le quotidien, n’a pas hésité à radier ou à suspendre plusieurs membres et dirigeants, a entamé cette campagne en présidant, samedi, un meeting à Khouribga. C’est la première rencontre d’une série de réunions internes avec les militants, programmées dans toutes les régions du Royaume, précise Al Ahdath Al Maghrebia. Le but de ces réunions, poursuit le quotidien, citant le secrétaire général Hakim Benchamach, est de «renforcer l’action du parti, mettre à niveau son discours politique et son organisation et, ce faisant, améliorer le positionnement du PAM sur l’échiquier politique».



Bien sûr, le chef de file du PAM ne pouvait pas ne pas faire allusion à la préparation du prochain congrès. Cependant, Hakim Benchamach n’a évidement pas mentionné l’existence de deux commissions préparatoires, chacune relevant de l’un des deux clans opposés, mais il affirmé, néanmoins, que «cette rencontre a lieu au moment où le parti vit deux dynamiques parallèles. La première étant la préparation du prochain congrès alors que la seconde découle de l’intention du parti de s’inscrire pleinement dans les grands chantiers annoncés par le dernier discours du Trône».



En ce sens, insiste le secrétaire général, «le PAM est mobilisé pour s’imposer dans cette dynamique de grands chantiers». En même temps, reconnaît-il, le parti est appelé à opérer une réforme en matière d’organisation, de méthodologie de travail, de discours politique et de mécanismes de communication». Le secrétaire général reprend ici quelques idées développées lors de la dernière réunion de la commission préparatoire qu'il a veillé à installer.



En effet, rappelle le quotidien, alors que la commission préparatoire initiée par le clan adverse a déjà parcouru un bon chemin, la deuxième commission mise en place par le clan du secrétaire général s’est, elle, inscrite dans une course contre la montre. Sa dernière réunion, en date du 9 août, a été consacrée, notamment, au parachèvement de son organisation et à la mise en place de ses instances et celles des sous-commissions qui en découlent.



Cette réunion de la commission préparatoire, poursuit le quotidien a ainsi examiné trois points qui ont porté essentiellement sur la vision globale du prochain congrès. Les membres de la commission ont également planché sur la vision globale de ses fonctions et attributions ainsi que sur la méthodologie de travail de chacune des sous-commissions thématiques qui en sont issues. Lors de cette réunion, il a de même été question d’examiner une feuille de route pour le prochain congrès.



Bien sûr, souligne Al Ahdath Al Maghrebia, le clan opposé a contesté la légalité de cette commission. En effet, dans un communiqué conjoint, la présidente du conseil national, Fatima Zahra Mansouri et le président de la commission préparatoire, Samir Goudar, avaient accusé le secrétaire général d’usurper les attributions de la commission préparatoire. D’après eux, l’appel à la réunion de la commission relève exclusivement des compétences de son président, en l’occurrence de Samir Goudar.