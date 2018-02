© Copyright : DR

Un dahir publié au bulletin officiel vient acter la création par le Maroc d'une ambassade au Congo-Brazzaville, une initiative entrant dans le cadre du renforcement des relations partenariales entre les deux pays.

C’est acté: le Maroc va ouvrir une ambassade au Congo Brazzaville. Un Dahir modifiant celui portant sur les représentations diplomatiques du Maroc à l’étranger, et publié dans le bulletin officiel du 1er février, vient de rajouter le Congo Brazzaville dans la liste des pays qui comptent une ambassade marocaine.

La création de cette représentation est une étape importante dans la consolidation des relations entre les deux pays. En septembre dernier, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l'étranger, Jean Claude Gakosso avait d’ailleurs rencontré son homologue marocain, Nasser Bourita, à Rabat pour discuter de la redynamisation de la coopération entre les deux pays et des questions d’intérêts communs.

A l’époque, les deux parties s’étaient mises d'accord sur "quelques mesures importantes de développement et de consolidation de ces relations". Il s’agissait, entre autres, de l’ouverture d’une antenne diplomatique marocaine à Brazzaville pour consolider les relations bilatérales et avoir une présence qui donnerait une impulsion plus forte aux relations économiques, au dialogue politique et aux liens humains entre les deux pays. C’est désormais acté.