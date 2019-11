© Copyright : DR

La majorité des membres du conseil communal d’Oujda a voté, ce mardi 19 novembre, contre le projet de budget pour l’année 2020 et ce pour la deuxième fois de suite. Voici pourquoi.

Pour la deuxième fois consécutive, les membres du conseil communal (la mairie) d’Oujda ont voté contre le projet de budget au titre de l’année 2020.

Selon nos sources sur place, 39 conseillers appartenant au PAM, au PJD, ainsi que des membres expulsés du parti islamiste, ont voté contre, ce mardi 19 novembre. En face, on ne recense que six voix pour et elles sont toutes istiqlaliennes, le PI étant le parti du président Omar Hejira.

À la mairie d’Oujda, ce deuxième vote négatif risque de plonger le conseil dans une nouvelle phase de blocage.

Mais il faut rappeler que les dissensions entre les membres du conseil ne datent pas d’hier. Elles remontent au lendemain des élections locales de septembre 2015 et surtout depuis la constitution du bureau. L’alliance scellée entre l’Istiqlal et le PAM n’a pas pu tenir longtemps face à l’opposition menée par le PJD.