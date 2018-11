© Copyright : DR

La Grèce a salué la proposition du roi Mohammed VI de mettre en place un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation avec l'Algérie en vue de dépasser les différends entravant le développement des relations bilatérales.

Dans un communiqué, le ministère grec des Affaires étrangères souligne que "chaque pas allant dans le sens de la promotion substantielle du dialogue contribue au règlement pacifique des différends".

En demeurant attachée à la consolidation de la paix et de la stabilité, et dans le cadre de ses initiatives visant à renforcer la compréhension mutuelle et les relations de bon voisinage dans la région, la Grèce salue la proposition du roi Mohammed VI, concernant ''l’engagement d’un dialogue avec les pays voisins et les partenaires importants" du Maroc, souligne le communiqué.

Dans son discours à la Nation à l’occasion du 43e anniversaire de la Marche verte, le souverain avait souligné: “C’est, donc, en toute clarté et en toute responsabilité que Je déclare aujourd’hui la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l’Algérie sœur, afin que soient dépassés les différends conjoncturels et objectifs qui entravent le développement de nos relations”.