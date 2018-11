© Copyright : DR

Dans un communiqué, le ministère serbe des Affaires étrangères a salué l’appel lancé par le roi Mohammed VI en direction de l’Algérie en vue de dépasser les différends entre les deux pays et de renforcer les relations bilatérales.

Le ministère serbe souligne que Belgrade soutient le dialogue direct entre le Maroc et l’Algérie sur la base de la médiation et du rôle pionnier de l’ONU, exprimant dans ce sens la disposition de la Serbie à fournir l’aide selon les capacités objectives dont dispose le pays.

Le ministère serbe des Affaires étrangères s’est félicité de l’adoption de la Résolution 2440 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question du Sahara marocain et de la prorogation du mandat de la MINURSO, relevant l’importance d'un règlement de la question du Sahara.

La Serbie a, en outre, exprimé son appui clair à l’ONU et aux initiatives de l'Envoyé Personnel du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Sahara marocain, Horst Köhler, visant à résoudre les problèmes en suspens et à relancer les négociations lors de la réunion prévue début décembre prochain à Genève.

La même source souligne, également, que la Serbie soutient l’appel de l’ONU aux parties concernées, y compris les Etats voisins, afin de poursuivre les négociations devant aboutir à une solution politique, juste, réalisable et mutuellement acceptable.

Le ministère serbe des Affaires étrangères estime, en outre, que la Résolution 2440 du Conseil de sécurité reflète les positions de Belgrade concernant les pourparlers directs entre le Maroc et l’Algérie, soulignant que la République de Serbie, en sa qualité de pays ami du Maroc et de l’Algérie, est favorable à ce que les deux principaux Etats de la région engagent un dialogue fraternel et amical sur cette question et sur d’autres dossiers.