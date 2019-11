Officiel. Washington vend 36 hélicoptères d'attaque au Maroc pour un montant de 4,25 milliards de dollars

L'Hélicoptère AH-64 Apache.

La décision de vendre 36 hélicoptères de type Apache AH-64E aux Forces armées royales vient d’être notifiée par le Département d’État à la Défense, via l’Agence de coopération pour la sécurité et la défense américaine, scellant ainsi l’une des plus grandes transactions militaires avec le Maroc.