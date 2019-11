© Copyright : DR

Le Secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a annoncé ce mardi à Washington, qu'il se rendra au début du mois de décembre prochain au Maroc, "l'un des partenaires les plus forts" des Etats-Unis dans la région.

"Je suis impatient de passer en revue le partenariat solide de nos pays en matière d'économie et de sécurité et de discuter de futurs domaines de coopération", a déclaré Mike Pompeo lors d'un point de presse à Washington.

Le secrétaire d'Etat américain a indiqué que sa visite au Maroc interviendra après le prochain Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OTAN, prévu les 3 et 4 décembre prochains à Londres, auquel il prendra part au côté du président américain Donald Trump.

Le Secrétaire d'Etat américain, qui avait co-présidé, durant le mois dernier à Washington, avec son homologue marocain, Nasser Bourita, la 4e session du Dialogue stratégique Maroc-Etats-Unis, avait mis en avant "le leadership" du roi Mohammed VI dans "la promotion d'un programme de réformes audacieuses et de grande portée au cours des deux dernières décennies".

Dans le communiqué conjoint publié à l'issue de cette session, les Etats-Unis avaient en outre exprimé leur appréciation au "soutien précieux" apporté par le souverain aux causes de la paix, de la sécurité et du développement, et "salué la détermination du Maroc à soutenir la croissance et le développement sur tout le continent africain".

Les deux pays ont également réaffirmé leur engagement en faveur d'un "partenariat économique plus étroit" et pour "le développement de moyens novateurs en vue de tirer davantage profit de l’Accord de libre-échange" unissant les deux pays.

Mike Pompeo et Nasser Bourita ont également rappelé, à cette occasion, leur attachement aux relations de longue date qui unissent les Etats-Unis et le Maroc, lesquelles remontent au Traité de paix et d'amitié paraphé en 1787.