Officiel. Le Roi Abdallah II de Jordanie en visite d'amitié et de travail au Maroc, les 27 et 28 mars

SM le Roi Abdallah II, Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie, effectuera les 27 et 28 mars, une visite d’amitié et de travail au Maroc à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, annonce mardi le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué. Traduction.