En plaçant «l’université d’été des cadres du polisario», 27 juillet au 7 août, sous le thème "Peuples algérien et sahraoui: fraternité, serment et fidélité», l’oligarchie vert-kaki à la botte du Général-président Ahmed Gaïd Salah s’est permis d’insulter l’intelligence du peuple algérien. Décryptage

Mais de quoi cette énième imposture de la bêtise vert-kaki est-elle le nom? Produit pur jus de l’oligarchie militaire fossilisée mais toujours cramponnée au pouvoir, envers et contre le peuple algérien frère engagé depuis le 22 février dans un inlassable combat anti-régime, la «rasd» n’a jamais bénéficié d’aucun soutien, sous quelque forme que ce soit, de la part de la rue algérienne. Il est ainsi sidérant de constater que la volonté de ce brave peuple algérien soit encore une fois confisquée et détournée au profit de la «Issaba» (Bande) de Rabouni, de la même manière que le sont encore et toujours nos compatriotes séquestrés dans les camps de la honte.

Placer la 10è soi-disant «université d’été des cadres du front polisario», inaugurée samedi 27 juillet dans la wilaya algérienne de Boumerdes, en présence d’une délégation d’un parlement algérien qui n’a jamais été réellement représentatif du peuple algérien frère, sous le thème "Peuples algérien et sahraoui: fraternité, serment et fidélité» relève tout simplement de l’imposture.

Du haut de quelle irresponsabilité «la Mafia des généraux» à la botte du Général-président s’est-elle permis d’inventer ce prétendu soutien pro-«rasd» de la part du peuple algérien frère, celui-là-même qui revendique haut et fort, depuis maintenant cinq mois, le départ de cette même «Mafia», et qui célébrait il y a quelques temps, depuis Maghnia, ville frontalière d'Oujda, cette historique fraternité avec le peuple marocain frère, tout en réclamant l’ouverture de la frontière terrestre commune avec le royaume.



Objection, (mon) Général, vous vous trompez de cause! Le peuple algérien frère n’a jamais soutien et ne soutiendra jamais une entité cartoonienne, pur produit de l’imagination morbide de généraux rapaces aveuglés par la rente que leur assure le maintien d’un conflit factice avec l’«ennemi marocain»!