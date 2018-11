© Copyright : DR

Kiosque360. Le chef du gouvernement est interpellé par les parlementaires de son parti à propos des nominations aux hautes fonctions. Tout comme ceux du PAM, les élus du PJD considèrent que les procédures de ces nominations ne sont pas transparentes.

Ce n’est pas la première fois que le chef du gouvernement est interpellé par les parlementaires sur la question des nominations aux hautes fonctions. Mais, quand cela vient des élus de son propre parti, cela devient pour le moins embarrassant. D'autant que, au sein du groupe parlementaire du PJD à la Chambre des conseillers, on accuse le gouvernement de privilégier les «proches» au détriment des cadres compétents, rapporte Assabah dans son édition du jeudi 1er novembre.

Selon le quotidien, qui cite Abdessamad Meryami, conseiller islamiste à la deuxième Chambre, plusieurs cadres auraient été écartés des appels à candidature pour des hautes fonctions sans motif légal convaincant. Abdessamad Meryami n’a d’ailleurs pas hésité à exprimer publiquement son point de vue, à l'occasion d’une question orale à la deuxième Chambre. D’après le conseiller, plusieurs candidats auraient, en effet, été écartés dès les premières sélections, soit en raison de leur appartenance politique, soit pour faire de la place à d’autres candidats proches des personnes au pouvoir qui se chargent, d’ailleurs, de bien défendre leurs dossiers.

Or, indique-t-il, le gouvernement doit faire appliquer la loi. En conséquence, les fonctionnaires candidats aux hauts postes de responsabilité doivent être traités de la même manière, quelle que soit leur appartenance politique. Seule la compétence des candidats doit prévaloir. En réalité, explique Assabah, par cette montée au créneau, les parlementaires du PJD se font l’écho des protestations des candidats au poste de directeur d’un institut national dont le journal ne cite pas le nom. Ces derniers auraient été recalés pour permettre à un candidat soutenu par le ministre de tutelle d’accéder au poste.

Pour sa part, le député Mohamed Aboudrar, du PAM (opposition), a appelé à la constitution d’une commission d’enquête parlementaire sur ce qu'il qualifie de «scandale des nominations aux hauts postes de responsabilité», souligne Assabah. Dans une lettre qu’il a adressée au chef du groupe parlementaire de son parti, il affirme que le gouvernement ne respecte par les procédures prévues par la loi et continue à accorder les hauts postes en fonction des appartenances politiques et, en l'occurrence, aux partis de la majorité.

De plus, note le journal qui cite le parlementaire du PAM, le gouvernement n’a toujours pas présenté de rapport sur les nominations aux hauts postes de responsabilité, et ce après un an et demi au pouvoir. En revanche, l’Exécutif n’a pas hésité à présenter un bilan de son action à l’issue de sa première année aux commandes.