Omar Seghrouchni a été nommé ce samedi par le roi Mohammed VI à la tête de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP). Il remplace Saïd Ihrai, l'actuel président de la Cour constitutionnelle.

Né à Rabat en 1962, Omar Seghrouchni connaît bien l'institution puisqu’il fait déjà partie des 7 membres de cette Commission depuis le 31 août 2010.

Omar Seghrouchni est lauréat de l’Ecole Mohammédia des Ingénieurs, il est diplômé en Génie Electrique, option Automatique et Informatique Industrielle (Promotion 1987). En 1987, il décroche un DEA de Mathématiques et Automatique de l’Université Paris IX–Dauphine et de l’Ecole des Mines de Paris. Il est également titulaire d’un master en Diplomatie et Stratégie au CEDS à Paris et d’un master en Intelligence Economique à l’Ecole de Guerre Economique à Paris.

Omar Seghrouchni a entamé sa carrière en 1988, en France, en tant qu'ingénieur de recherche à l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique). Il a par la suite dirigé le Laboratoire d’Informatique Temps Réel de l’ISEP (Institut Supérieur d’Electronique de Paris). On retient également son passage par le cabinet de conseil Arche SQL (spécialiste des méthodologies objet dans les Systèmes d’Information) qui sera, plus tard, intégré au groupe Europstat lors de son entrée en bourse. Au sein d’Europstat , devenu Umanis, Omar Seghrouchni assure la direction du département du conseil.

En 2003, Omar Seghrouchni crée le cabinet conseil Stragilis, avec une offre d’alignement agile sur les couches stratégiques, enrichi, en 2005, d'une filiale opérationnelle dans les systèmes d'information, baptisée StragIS.