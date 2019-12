© Copyright : DR

La ministre chargée des Marocains résidant à l'étranger, Nezha El Ouafi, a tenu sa première rencontre officielle en Europe avec la communauté marocaine établie en Espagne où vivent quelque 800.000 ressortissants marocains.

Lors de son séjour à Madrid, en marge de la COP25, la ministre a exprimé sa volonté d'établir "une feuille de route visant à régler les problèmes des MRE notamment au niveau des investissements au Maroc". Elle a notamment plaidé pour "une nouvelle approche pour une meilleure mobilisation des compétences et des investissements dans le nouveau modèle du développement du Royaume".

La ministre qui recevait une délégation des MRE vivant en Espagne a souligné également la nécessité pour son département d'engager "une restructuration et l'institutionnalisation des différents programmes en place de manière à apporter plus de visibilité et restaurer la confiance".

Ainsi, elle a assuré qu'une "dématérialisation et la numérisation des différents services permettront un accompagnement de proximité et faciliteront aux MRE leur démarches d'investissement et de concrétisation des projets".

La rencontre s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadrice du Maroc à Madrid, Karima Benyaich.