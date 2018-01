© Copyright : DR

Le Mouvement unicité et réforme (MUR), section de Fès, avait prévu de donner des cours de musique. Une affiche avait même été conçue pour l’occasion. Mais au final, le «projet» est tombé à l’eau. Voici pourquoi.

L’initiative avait été considérée comme un signe d’ouverture du Mouvement unicité et réforme (MUR), le bras idéologique du Parti de la justice et du développement (PJD). La section de Fès dudit mouvement avait annoncé le lancement des cours de musique. Une affiche avait été confectionnée pour l’occasion.

Les cours devraient débuter en mars prochain et les inscriptions en février. Les matières qui allaient être enseignées sont le solfège et le Malhoun.

Mais ceux qui ont salué cette initiative et l’ouverture du MUR au chant ont vite déchanté. Dans un post publié ce dimanche 28 janvier, sur sa page Facebook, le MUR informe qu’il renonce à dispenser des cours de musique et qu’il délègue cette mission à d’autres institutions et associations spécialisées.

Ce revirement est intervenu après moult critiques essuyées par le MUR suite à l’annonce de cette initiative. Entre autres, le cheikh salafiste Hassan El Kettani a descendu en flammes les initiateurs de ce projet. «C’est une honte… Comment un mouvement islamiste peut-il passer de l’éducation des jeunes au chant et à la distraction… Il faut que les oulémas du mouvement remédient à cette situation avant qu’il ne soit trop tard», a-t-il écrit.

Le message d'El Kettani est passé comme une lettre à la poste. Au grand dam de ceux qui espéraient voir le Mouvement unicité et réforme sortir des sentiers battus.