Kiosque360. A l’occasion du Mondial 2018, le Maroc a pris des mesures spéciales pour renforcer la sécurité et le contrôle dans les aéroports, afin de contrer d’éventuelles tentatives d’émigration illégale.

En cette période de la Coupe du Monde 2018 en Russie, la fréquence des vols en direction du pays organisateur a été renforcée: 4 vols réguliers ont été programmés au départ de Casablanca en direction de Moscou, les lundi, mercredi, vendredi et samedi. De même, 4 autres vols réguliers relieront la capitale économique à Moscou les mercredi, jeudi, vendredi et dimanche.

Mais, avec le renforcement des fréquences de vols, les tentatives d’émigration clandestine risquent aussi d'augmenter dans les aéroports. Un risque que la Direction de la sûreté nationale a préféré anticiper en renforçant les dispositifs de contrôle et de sécurité autour des aéroports.

Le quotidien Al Massae, qui rapporte cette information dans son édition du 12 juin, ajoute que des instructions ont été données pour appliquer des consignes de contrôle spéciales sur tous les passagers, Marocains ou étrangers, qui choisissent Casablanca comme point de départ vers d’autres pays africains, des pays latino-américains ou d’Europe de l’Est. Les autres mesures de contrôle continuent, de même, d'être strictement appliquées par les éléments de la police qui, notamment, interdisent aux accompagnateurs de franchir les principales portes d’accès de l’aéroport Mohammed V, l’accès n’étant permis qu’aux passagers détenteurs d’un billet d’avion et de papiers en règle.

Deux équipes de policiers ont été déployées pour se charger de cette mission sensible qu'est la sécurité. La première opérera à l’intérieur de l’aéroport et s’occupera de la fouille et de la vérification minutieuse des bagages, tandis que la seconde, opérant à l’extérieur, sera chargée du contrôle des entrées à l’aéroport et de l’identité des voyageurs.