Le roi Mohammed VI a nommé ce vendredi le wali Mohammed Dardouri à la tête de l'Initiative nationale de développement humain en remplacement de Nadira El Guermai. Qui est-il et sur quoi est-il attendu? Premiers éléments.

A nouvelle orientation, de nouvelles ressources. C'est l'enseignement que l'on peut tirer de la nomination par le roi Mohammed VI, ce vendredi au Palais royal de Rabat, de Mohammed Dardoudri, désormais wali coordonnateur national de l'Initiative nationale de développement humain (INDH) en remplacement de la vaillante Nadira El Guermai.

Programme d'envergure lancé par le souverain en 2005 pour révolutionner les approches jusque-là adoptées en matière de développement humain, l'INDH arrive dans une nouvelle phase d'évolution. Visant à lutter contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale à travers la réalisation de projets d’appui aux infrastructures de base, de formation, de renforcement de capacités, d’animation sociale, culturelle et sportive ainsi que la promotion d’activités génératrices de revenus et d’emplois, le programme en est en fait à sa 3e phase.

Une phase annoncée dans le dernier discours du Trône dans lequel le souverain a appelé à ce que les acquis de cette Initiative soient consolidés, tout "en recentrant ses programmes sur le développement du capital humain, la promotion de la condition des générations montantes, l’appui aux catégories en situation difficile, et en lançant une nouvelle génération d’initiatives génératrices de revenus et d’emplois".

Mohammed Dardouri a donc cette charge précise. Avant sa nomination, il occupait jusqu'ici le poste de wali de la région de Béni Mellal. Entre 2006 et 2017, l'INDH a investi plus de 35 milliards de dirhams profitant directement ou indirectement à quelques 10,5 millions de personnes.