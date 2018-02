© Copyright : DR

Kiosque360. Relations de la Mauritanie avec les pays voisins, dossier du Sahara, léthargie dans la construction maghrébine… Tels sont, parmi tant d’autres, les sujets sur lesquels vient de s’exprimer le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, dans une longue interview. Reader's digest.

C’est un homme «secret» et à «plusieurs images». C'est ainsi que la journaliste Justine Spiegel qualifie le président mauritanien, qui a accordé à Jeune Afrique une interview publiée dans le dernier numéro de l'hebdomaire. De mémoire de Mauritanien, jamais Mohamed Ould Abdelaziz, habituellement très évasif, n’a été aussi incisif dans ses réponses que lors de cet entretien qui s’est déroulé dans son bureau présidentiel, à Nouakchott.

Concernant les sujets «maison» d’abord, l’ex-général de l’armée mauritanienne, devenu président en 2009 à la faveur de deux coups d’Etat militaires successifs, donne une bonne nouvelle aux siens. Il concède, en effet, qu’il quittera la présidence à la fin de son second mandat, en 2019. Pas de 3e mandat donc, dans le strict respect de la Constitution du pays, mais pas de retrait politique non plus puisque Aziz, comme l’appellent ses compatriotes, choisira et soutiendra son remplaçant. On sait désormais que c’est finalement le dauphin, non encore déclaré, de Aziz qui prendra les rênes du pays du «million de poètes» à l’été 2019.

Sur le plan régional, ensuite, le président mauritanien dit garder «espoir» quant à la construction maghrébine, ne serait-ce que parce qu’il est «sûr que les générations futures» la réaliseront. En attendant, le Maghreb «tourne en rond», selon lui, à cause de la division sur le dossier du Sahara.

Répondant justement à une question concernant la neutralité de la Mauritanie sur ce dossier et les émissaires du polisario qu’il reçoit régulièrement, Aziz laisse transparaître le fond réel de sa pensée: «Nous (Maghrébins) ne pouvons continuer à être morcelés». Pas de place donc pour un autre Etat au Maghreb, semble-t-il dire, mais il faut «qu’il y ait une volonté politique de régler ce problème en dépassant les rivalités entre Etats au nom d’une vision globale du Maghreb». Pour ce qui est des émissaires du polisario, Aziz n’en a pipé mot dans sa réponse, façon de dire, comme chacun le sait déjà, que ce sont des émissaires réguliers d’Alger. Leur objectif: parasiter les relations maroco-mauritaniennes.

D'autant que ces relations, remarque la journaliste de Jeune Afrique, «semblent se réchauffer», à tel point qu'une visite du roi Mohammed VI en Mauritanie et un déplacement de Ould Abdelaziz au Maroc seraient envisagés. Ces échanges de visites de chefs d’Etat, explique Ould Abdelaziz, ne sont certes pas encore programmés, mais ils ne sont pas exclus. Reconnaissant que les relations maroco-mauritaniennes ont connu «une certaine léthargie (…) mais qu’elles s’améliorent», il conclut que son «objectif est de les renforcer davantage».