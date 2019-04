© Copyright : DR

Kiosque360. Plusieurs mois après son limogeage par le roi Mohammed VI, l’ex-ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaid, refait surface au sein de la direction du RNI. Un retour sur la scène politique qu’il doit à la puissante locomotive d’Akhannouch.

Après une longue période de disgrâce suite à son limogeage par le roi Mohammed VI, l’ex-ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaid, refait surface en rejoignant la direction du RNI. C’est lors d’une réunion du parti de la Colombe, tenue vendredi dernier à Essaouira, que l’annonce de sa réintégration au bureau politique a été faite. Un communiqué du RNI souligne que le coordinateur régional dans la région de Casablanca-Settat, Mohamed Boussaid, ainsi que Adil Zaidi, président de la région 13 au sein de la CGEM, ont rejoint le parti.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rappelle, dans son édition du mardi 9 avril, que Mohamed Boussaid a été démis, le 1er août 2018, de ses fonctions de ministre de l’Economie et des finances. Un communiqué du cabinet royal avait alors annoncé qu' «en application des dispositions de l'Article 47 de la Constitution, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, après consultation du chef du gouvernement, a décidé de mettre fin aux fonctions de M. Mohamed Boussaid, en tant que ministre de l'Economie et des finances. Cette décision royale intervient en application du principe de la reddition des comptes que Sa Majesté le Roi est soucieux d'appliquer à tous les responsables quels que soient leurs rangs ou leurs appartenances».

De son côté, le quotidien Al Massae traite dans un petit encadré le même sujet, mais le titre en dit long: «Akhannouch remet Boussaid sous les feux des projecteurs». Le journal rapporte, dans son édition du mardi 9 avril, que Boussaid revient sur la scène politique après avoir réintégré le bureau politique du RNI. Il a rejoint la direction du parti après avoir perdu sa place en sa qualité de ministre suite à son limogeage par le roi en août 2018. Depuis, il a connu une longue traversée du désert, avant de refaire surface lors d’une réunion des coordinateurs du RNI dans la région de Casablanca-Settat. Avant cette apparition, les rumeurs avaient circulé, selon lequelles Boussaid avait décidé de mettre fin à toute activité sur la scène politique.

Il est vrai que son limogeage et, surtout, le contenu du communiqué du cabinet royal a été on ne peut plus explicite en évoquant «la réédition des comptes». A l’époque, les observateurs avisés avaient évoqué plusieurs raisons à cette révocation. Certains ont parlé de retards pris dans le déblocage des fonds prévus dans le cadre du programme Al Hoceima Manarat Al Moutawassit. D’autres justifient cette décision par la gestion du dossier de la libéralisation des hydrocarbures qui devait favoriser le consommateur, mais qui a eu l’effet contraire. D’autres ont parlé de conflit d’intérêt dans la cession de Saham Assurance par Moulay Hafid Elalamy, qui est un collègue de Boussaid au RNI. Mais une année après le limogeage de l’ex-ministre de l’Economie et des finances, tous ces motifs restent des hypothèses qui n’ont jamais été confirmées. En tout cas, en s’attelant à la puissante locomotive d’Akhannouch, Boussaid est remis sur les bons rails de la politique pour pouvoir retrouver ses marques.