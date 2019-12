© Copyright : DR

Kiosque360. La Commission spéciale sur le modèle de développement entre dans le vif du sujet. Quelques jours seulement après sa nomination, le président de cette commission, Chakib Benmoussa, a déjà divulgué sa méthode de travail à la presse, et présentera incessamment son équipe au roi Mohammed VI.

En rencontrant la presse ce dimanche 8 décembre, Chakib Benmoussa a d’abord voulu montrer que le coup d’envoi des travaux de la Commission spéciale sur le nouveau modèle de développement était imminent. Dans leur livraison de ce mardi 10 décembre, les quotidiens arabophones sont revenus sur les grands contours de ladite commission fournis par Chakib Benmoussa: composition, méthode travail, durée de sa mission, deadline pour la remise du rapport final au roi…

Ainsi, les quotidiens Assabah, Al Massae et Al Akhbar ont concentré leurs articles sur la vision d’ensemble présentée par le président de la Commission. L’équipe qui entourera Chakib Benmoussa sera nommée par le roi Mohammed VI dans les tout prochains jours. Elle sera composée d’experts exclusivement marocains, dont ceux de la diaspora, issus des secteurs public et privé et qui exerceront à titre bénévole. Il ne s’agira pas d’une simple juxtaposition de sommités individuelles, mais surtout de la mise à contribution d’une intelligence collective en vue de s’accorder sur une vision consensuelle du développement global et intégré du Maroc de demain, à travers un modèle basé sur la justice sociale et l’accélération des chantiers de réformes en cours.

La Commission, comme a tenu à le préciser le toujours amnassadeur du royaume à Paris, a surtout une mission consultative et n’a aucunement vocation à se substituer aux pouvoirs exécutif et législatif. Ses conclusions feront l’objet d’un rapport détaillé qui sera remis au roi, au plus tard au mois de juin 2020.

Pour sa part, Al Ahdath Al Maghribia assure que la trame du nouveau modèle de développement sera tissée à partir des idées émises durant toutes ces trois dernières années par le souverain. A commencer par son appel, lors du discours du trône de 2016, où il rappelle que «le développement se fonde sur la complémentarité et l’équilibre entre les dimensions économique, sociale et environnementale. De même, la volonté de relever les défis multiples et interconnectés en matière de développement, nécessite de la part de tous les Marocains, individuellement et collectivement, d’adhérer au combat économique décisif qui est en cours dans le monde.»

Devant le parlement, en octobre 2017, le roi a également rappelé que «si le Maroc a réalisé des progrès manifestes, mondialement reconnus, le modèle de développement national, en revanche, s’avère aujourd’hui inapte à satisfaire les demandes pressantes et les besoins croissants des citoyens, à réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice sociale.»

D’ailleurs, comme l’a précisé Benmoussa lui-même, les références et orientations royales vont servir de base à la confection du prochain rapport de la nouvelle commission et donc à la mise sur pied du nouveau modèle de développement, en lieu et place de l'ancien modèle.