Le chef du gouvernement et secrétaire général du PJD, Saâd-Eddine El Othmani, affirme et réaffirme qu’il fait la différence entre la vie partisane et celle du gouvernement. Il vient d’ailleurs de le souligner dans son intervention devant l’union de la presse francophone au Maroc, lors d’une rencontre à Casablanca, en faisant savoir que l’action gouvernementale n’est pas impactée par les tiraillements qui ponctuent le champ politique, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce jeudi 25 avril.

Par cette approche, le chef du gouvernement adapte son discours au contexte pour défendre son parti, sans perdre de vue les échéances électorales, tout en exhibant la charte d'éthique pour parler de la cohésion du gouvernement. «Le gouvernement est lié par une charte et travaille selon une vision globale, unie et commune en vue de concrétiser les chantiers en cours et relever les défis qui se profilent à l’horizon», a-t-il martelé. Ainsi, le chef du gouvernement a cadré ses propos avec sa casquette gouvernementale, laissant entendre que son équipe est homogène et travaille en harmonie selon une vision globale.



Cette déclaration faite à Casablanca est intervenue quelques jours après une sortie sous d’autres cieux dans laquelle il avait tiré à boulets rouges sur le premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), parti allié à son gouvernement. «L’appel à une réforme de l’article 47 de la Constitution n’a qu’un seul sens, celui de contrer le Parti de la justice et du développement», a déclaré le secrétaire général du PJD et chef du gouvernement en Italie, en guise de réplique au leader de la Rose qui avait appelé à une révision de l’article en question et du mode de scrutin. En agissant ainsi, le secrétaire général du PJD a recadré son allié au gouvernement, lui rappelant la charte d’éthique signée par les composantes de la coalition gouvernementale pour faire croire que l’Exécutif travaille en harmonie, loin des répliques partisanes.



Après cette mise au point, servant les intérêts partisans et électoraux de la Lampe, le chef du gouvernement a défendu son bilan devant l’union de la presse francophone au Maroc, affirmant que les secteurs de la santé, de l’enseignement et de l’emploi constituent des priorités de son équipe gouvernementale. A ce propos, le chef de l’Exécutif a cité le budget de l’enseignement qui a connu une hausse de 25% par rapport à l’année précédente. Un bilan globalement positif, a-t-il laissé entendre, exprimant la disposition du gouvernement et sa volonté à prendre en compte toutes les propositions constructives et fructueuses.