Le ministère de l'Intérieur dément catégoriquement des informations erronées de nouveau relayées par certains sites électroniques et des comptes sur les réseaux sociaux, au sujet de sanctions et de mesures disciplinaires prises à l'encontre de certains agents d'autorité.

Dans une mise au point parvenue hier, lundi 14 octobre à la MAP, le ministère a indiqué que "certains sites électroniques et des comptes sur les réseaux sociaux ont relayé de nouveau des informations erronées que le ministère de l'Intérieur avait déjà démenties".

"Il s'agit d'informations qui prétendent que le ministère a pris des sanctions et des mesures disciplinaires à l'encontre de certains agents d'autorités de plusieurs grades et ce, au niveau de plusieurs régions, préfectures et provinces du Royaume".

"Déterminé à lutter contre ces fausses informations, le ministère de l'Intérieur nie catégoriquement ce qui a été relayé à ce propos", a souligné le ministère, ajoutant que ce sont des informations erronées et dénuées de tout fondement qui ne servent qu'à induire le public en erreur.