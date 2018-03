© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République tunisienne, Béji Caïd Essebsi, à l’occasion de la fête d’indépendance de son pays.

Dans ce message, le souverain exprime ses félicitations chaleureuses et ses voeux sincères de santé et de bonheur au président Béji Caïd Essebsi et de davantage de progrès et de prospérité au peuple tunisien frère.

Le roi Mohammed VI saisit cette occasion pour exprimer également à Béji Caïd Essebsi ses sentiments de fierté partagés au moment de la commémoration de cet événement glorieux qui, autant il retrace la lutte héroïque du peuple tunisien frère pour recouvrer son indépendance, il incarne la solidarité et l’union entre les peuples marocain et tunisien pour la liberté et la dignité, ainsi que les liens fraternels, civilisationnels et de destin commun qui les unissent.

Saluant les relations exceptionnelles unissant les deux pays, fondées sur l'estime mutuelle et la coopération fructueuse, le souverain réitère sa ferme détermination à œuvrer de concert avec le Président tunisien en vue de renforcer les relations de partenariat bilatérales, au service des intérêts des deux peuples frères, de manière à répondre à leurs aspirations à la construction d'un espace maghrébin où règnent solidarité, coopération et développement commun, dans un climat de paix et de stabilité.