L'Emir de l’Etat du Qatar, SA Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani a reçu, jeudi au Diwan Emiri à Doha, le ministre des Affaires Etrangères, Nasser Bourita, qui lui a transmis un message de SM le Roi Mohammed VI, portant sur les relations bilatérales et la situation régionale.

Lors de cette audience, Nasser Bourita a transmis à l’Emir du Qatar les salutations et la considération de SM le Roi Mohammed VI et ses vœux de santé et de bonheur à l'Emir du Qatar et de davantage de progrès et de prospérité au peuple qatari.

Pour sa part, SA Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani a chargé le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de transmettre ses salutations à son Frère Sa Majesté le Roi Mohammed VI et ses vœux de santé et de bonheur au souverain et de davantage de progrès et de développement au peuple marocain frère.