Le Cabinet royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé au roi Mohammed VI par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, à l'occasion de la clôture des travaux de la première session de l'année législative 2017-2018.

Dans ce message, Habib El Malki exprime, en son nom et en celui de l'ensemble des membres de la Chambre des représentants, sa sincère gratitude pour l'intérêt accordé par le roi Mohammed VI à cette institution et à son action.

"Je saisis cette occasion pour saluer hautement l'importance accordée par Votre Majesté à cette institution législative et Votre aimable sollicitude pour son action agissante à l'intérieur comme à l'étranger, dans l’objectif de promouvoir le rôle législatif, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques qui lui est confié en vertu de la Constitution, d’assumer ses responsabilités en matière de diplomatie parlementaire et de consolider ainsi la place du Maroc dans les foras internationaux et les organisations parlementaires", a-t-il dit.

Et d'ajouter: "Majesté, nous les membres de la Chambre des représentants, nous ressentons l'ampleur de la confiance que Vous accordez à cette institution et à tous ses organes, cadres et compétences qui, à leur tour, Vous partagent l'attachement, l'estime et la gratitude, et rien ne peut les détourner de leur noble devoir national. Leur principale priorité étant d'améliorer la prestation, développer le rendement et réaliser ce à quoi Vous aspirez pour l'action parlementaire, en termes de valeur qualitative et présence effective".

"Conscients des attentes du souverain en ce qui concerne les institutions constitutionnelles et de l'importance et de la nature des défis nationaux et internationaux auxquels est confronté le pays, les membres de la Chambre des représentants sont fiers de l'effort collectif et des bonnes volontés des différentes composantes politiques de la chambre et de ses organes, pour que cette institution puisse occuper une place de choix, avoir une présence distinguée dans le dialogue social, réaliser un bilan législatif positif et contribuer davantage à la consolidation du modèle marocain en matière de démocratie représentative, de modernisation politique, de développement durable et de parachèvement de l’édification des institutions citoyennes", s'est-t-il réjoui.

Le président de la première chambre du parlement a réitéré la forte détermination à consacrer le bilan parlementaire positif et fructueux réalisé au cours de cette session, au service des intérêts suprêmes du royaume et à leur tête la question de l'intégrité territoriale.