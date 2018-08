© Copyright : DR

le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, suite au séisme qui a frappé l'île de Lombok faisant de nombreuses victimes.

Dans ce message, le Roi exprime, en son nom propre et au nom du peuple marocain, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion au président Widodo, aux familles des victimes et au peuple indonésien frère, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et un prompt rétablissement aux blessés.