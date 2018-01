Le roi Mohammed VI et le président malgache.

© Copyright : DR (photo d'archives)

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances au président malgache suite au cyclone qui a frappé son pays.

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la république de Madagascar, Hery Rajaonarimampianina, suite au violent cyclone Ava qui a frappé son pays, faisant de nombreuses victimes.

En cette douloureuse circonstance, le souverain présente à Hery Rajaonarimampianina, et à travers lui aux familles des victimes et au peuple malgache frère, ses vives condoléances et l'expression de sa sincère compassion.

Le roi exprime également au président malgache sa solidarité dans cette pénible épreuve.