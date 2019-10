© Copyright : DR

Kiosque360. Des projets prévus dans le cadre de «Marrakech, cité de renouveau permanent», lancés par le roi, ne trouvent pas le chemin de la concrétisation. Et ce, à cause de la planification des responsables. C’est le cas d’un projet de parc sportif urbain suspendu.

Des projets de développement urbain sont parfois lancés sans suffisamment d’étude de faisabilité, de montage financier adéquat, de foncier et d’impact environnemental. Pire encore, ces projets sont présentés au souverain qui procède à leur lancement. Mais, une fois le chantier lancé, des problèmes surgissent et condamnent le projet ou retardent sa concrétisation.



C’est dans ce lot que s’inscrit le projet du parc sportif urbain, prévu dans la vision de «Marrakech, cité du renouveau permanent», fait remarquer le quotidien Al Massae dans son édition du week-end des 19 et 20 octobre.



A ce propos, les sources du quotidien ont précisé que ce projet s’est retrouvé au cœur des débats entre la mairie de Marrakech, présidée par Mohamed Larbi Belcaid, membre du secrétariat général du PJD, le ministère de l’Intérieur et la direction des Domaines et l’Office national des aéroports (ONDA).



La directrice de l’aéroport de Marrakech a mis son véto à la réalisation de ce projet à proximité de l’aéroport. Les arguments de son opposition s’articulent autour des dangers que pourraient présenter les oiseaux sur les avions notamment lors du décollage ou de l’atterrissage. Ce qui mettrait en danger la vie de millions de voyageurs, ajoutent les sources du quotidien.



Lors des débats autour de cette question, la directrice de l’aéroport a exigé le boisement dans le parc en question par des arbres qui n’attirent pas les oiseaux. Voilà comment le manque de visibilité provoque le retard dans la réalisation d’un projet de nature à accompagner l'expansion urbaine et le développement économique que connaît la cité ocre.



Et pourtant, le projet «Marrakech cité de renouveau permanent» est basé sur une approche novatrice en termes de transversalité, d'intégration et de cohérence des interventions publiques. Il s’agit d’un plan structurant qui vise à accompagner le développement urbain et démographique de la ville, renforcer son attractivité économique, consolider sa place en tant que pôle touristique mondial, renforcer les infrastructures socioculturelles et sportives en son sein et promouvoir les indicateurs de développement humain.