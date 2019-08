© Copyright : DR

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a reçu, ce lundi 5 août à Rabat, une délégation de parlementaires américains conduits par Frank Joseph Pallone, issu du parti démocrate et membre du Congrès.

Ces entretiens ont été dominés par la coopération marocco-américaine dans tous les domaines, ainsi que la cause nationale, le Maroc ayant expliqué les origines et les causes de ce conflit artificiel créé par l’Algérie, indique une source gouvernementale.

La rencontre a également permis d'évoquer plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment la stabilité dans la région et le rôle que joue le Maroc, la lutte contre le terrorisme ainsi que la situation en Libye et dans la région du Sahel.

L’énergie et le commerce ont aussi figuré au menu des entretiens menés lors de cette visite. La délégation américaine, qui comprend également des élus du parti républicain, a rencontré le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, ainsi que Mustapha Bakkoury, président de MASEN (L'Agence marocaine pour l'énergie durable).

A titre de rappel, Frank Joseph Pallone, 66 ans, est un membre du Congrès américain, issu du parti démocrate. Il est l'élu de l'Etat du New Jersey à la Chambre des représentants des États-Unis depuis 1988 et dirige actuellement, au Congrès, la Commission du commerce et de l'énergie.