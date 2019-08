© Copyright : DR

Les Forces armées royales sont à pied d’oeuvre pour construire une nouvelle base aérienne dédiée aux 24 hélicoptères de type AH-64 Apache, dont les capacités dissuasives donnent désormais au Maroc une supériorité absolue dans la guerre terrestre.

L’armée de terre ennemie n’a désormais qu’à bien se tenir! Et pour cause, la transaction passée par les Forces armées royales auprès des États-Unis pour l’acquisition, à l’horizon 2021, de pas moins de 24 hélicoptères de type AH-64 Apache, va certainement renverser «l’équilibre de force» au profit du Maroc.

Les stratèges de guerre vous le diront: "les capacités de l'Apache numérique et de son système d'arme Longbow n'ont pas de précédent historique sur le champ de bataille et annoncent véritablement la fin du char de combat principal en tant qu'atout décisif de la guerre terrestre".

Le système d’armes Longbow, dont seront équipés les 24 AH-64 Apache marocains, rend en effet obsolète le système de défense aérienne classique de batailles mobiles soviétiques. Et ce ne sont surtout pas ces atouts décisifs qui diront le contraire.

"Un appui-feu suppressif pourrait être fourni en utilisant jusqu'à quatre modules totalisant 76 roquettes à ailettes repliables. Un canon à tête ventrale guidée M230 30 mm était également disponible pour la légitime défense contre d'autres hélicoptères et SPAAG, tout en offrant la possibilité de tuer l'infanterie débarquée, leurs VFI et APC, ainsi que d’autres véhicules à la peau douce tels que des camions et des véhicules de commandement mobiles".

Un véritable nouvel atout décisif vient ainsi renforcer les capacités dissuasives de l’armée de terre marocaine, qui a acquis dernièrement pas moins de 260 Chars américains de type Abrams.

L'Armée voisine a donc beau continuer de s’approvisionner en chars soviétiques, -67 chars T-90SA acquis en 2016 sur un total de 200 commandés à la Russie-, rien n’y fera. L’acquisition annoncée de l’Apache AH-64A est en passe de réduire à néant toute menace terrestre susceptible de provenir de la frontière est du royaume.