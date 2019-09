Nasser Bourita et Boris Johnson, à Londres, le 5 juillet 2018, lors du lancement du dialogue stratégique entre le Maroc et le Royaume-Uni.

La 2ème session du dialogue stratégique entre le Maroc et le Royaume-Uni s'ouvre ce mardi à Rabat, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et en présence de deux secrétaires d'Etat britanniques aux Affaires étrangères, a appris Le360 de source gouvernementale.

Ce dialogue stratégique a été instauré pour la première fois entre les deux pays en juillet 2018 à Londres, par Nasser Bourita et Boris Johson, l'actuel Premier ministre britannique, qui était, à cette période, secrétaire d'Etat britannique aux Affaires étrangères.

L'utilité de l'instauration de ce dialogue stratégique trouve sa raison dans le fait que le Maroc et la Grande-Bretagne partagent une volonté et des idéaux communs en ce qui concerne le développement, la paix et la stabilité dans la région.

Le Maroc joue un rôle important en Afrique du nord, selon cette source gouvernementale.

Ce dialogue stratégique vise à donner plus de visibilité et de moyens afin de consolider une coopération bilatérale, déjà forte et variée.

Le dialogue stratégique marocco-britannique, qui se tient annuellement et alternativement dans chacun des deux pays, s'appuie sur quatre thématiques principales, à savoir, d'une part, la "politique, la sécurité, l'économie et le commerce" et, d'autre part "la culture, l'éducation et la jeunesse".