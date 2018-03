© Copyright : DR

Les travaux de la 7e session de la Haute commission mixte de coopération maroco-qatarie, tenue ce lundi 12 mars à Rabat, ont été sanctionnés par la signature d'une douzaine d'accords.

Pas moins d’une douzaine d’accords de coopération ont été signés entre le Maroc et le Qatar, ce lundi 12 mars lors de la 7e session de la Haute commission mixte de coopération entre les deux pays. Cette rencontre intervient dans le cadre de la visite de travail qu’effectue le Premier ministre qatari Abdallah ben Nasser ben Khalifa Al Thani dans le Royaume.

Ces accords concernent les domaines politique, économique et culturel. Ainsi, les deux pays ont conclu cinq mémorandums d’entente pour une meilleure coopération dans les domaines de l'agriculture et de l’habitat, pour la création d’une commission ministérielle mixte chargée des aspects liés au commerce entre les deux pays, ainsi que pour le renforcement de la coopération dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et l’amélioration des échanges d’informations financières. Les deux pays se sont également mis d’accord sur un projet de partenariat en matière de formation des ressources humaines destinées à travailler dans les secteurs de l’aérien.

Par ailleurs, Bank-al Maghrib et la Banque centrale qatarie ont conclu un accord complémentaire relatif au contrôle des établissements financiers.

Lors de la session de la Haute commission mixte, plusieurs programmes exécutifs ont également été scellés. Le premier concerne la coopération dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement culturel et artistique couvrant la période allant de la saison scolaire en cours jusqu’à celle de 2019-2020. Le deuxième intéresse la coopération industrielle entre les deux pays sur la période 2018-2022, tandis que le troisième programme concerne le partenariat dans le domaine de l’artisanat.

Des programmes spécifiques aux secteurs de la jeunesse et des médias ont également été actés ce lundi 12 mars.

C’est dire la diversité des domaines dans lesquels le Maroc et le Qatar travailleront désormais ensemble dans le cadre d’un partenariat win-win.