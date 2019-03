Les royaumes du Maroc et de Jordanie sont liés par des relations économiques prometteuses, imbues des liens ancestraux unissant les deux pays, sous le leadership du roi Mohammed VI et son frère le roi Abdallah II et animées par un souci partagé de promouvoir le partenariat bilatéral.

Ces relations sont, en effet, un exemple à suivre en matière de cohérence, de coopération et de coordination, à la faveur des dénominateurs communs entre les deux pays, notamment en ce qui a trait à l'approche de réforme adoptée et au développement économique.

Elles ont été marquées, depuis toujours, par le plus haut niveau de coordination et de coopération, en particulier au volet économique auquel les deux pays accordent un grand intérêt afin de hisser le niveau des investissements et des échanges commerciaux.

Ces liens ancestraux distingués reflètent ainsi la justesse de la politique étrangère prônée par les deux pays, basée sur les principes de dialogue, de respect de la souveraineté nationale et de la non ingérence dans les affaires intérieures des Etats.

A ce propos, la visite d'amitié et de travail qu'effectuera, mercredi au Maroc, le Souverain Hachémite, représente un levier fort pour la valorisation de la coopération bilatérale, qui n'a cessé de se consolider ces dernières années dans l'ensemble des secteurs vitaux.

C'est ainsi que la coopération économique entre Rabat et Amman est encadrée par pas moins de 115 documents, répartis entre accords, mémorandums d'entente, programmes exécutifs et procès-verbaux, qui touchent différents secteurs, notamment l'industrie, le commerce, l'agriculture, le tourisme, l'énergie ou les mines.

Il s'agit également des secteurs financiers, des investissements, du transport aérien et terrestre, de la navigation maritime, des technologies de l'information et de la communication, des douanes et de la concurrence, outre les domaines de l'administration, services, zones franches, la sécurité, l'environnement, l'éducation, l'enseignement et la culture.

A cela s'ajoutent une panoplie de projets, en cours d'examen, l'objectif étant de cristalliser des mécanismes à même de leur assurer une meilleure mise en oeuvre.

Le Maroc et la Jordanie ont renforcé leurs relations commerciales grâce à l'Accord de libre-échange signé en juin 1998, outre l'Accord d'Agadir entré en vigueur en juillet 2016 et la convention portant création d'une zone de libre-échange, entrée en vigueur en octobre 1999.

Soucieuses de donner une réelle impulsion à la coopération entre les secteurs privés des deux pays, l'association des hommes d'affaires jordaniens et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) ont créé le conseil d'hommes d'affaires maroco-jordanien en 1998.

Les réunions tenues par ce conseil ont abouti à une série de recommandations visant à activer son rôle et à élargir les domaines de coopération entre les hommes d'affaires marocains et leurs homologues jordaniens.

En outre, un accord a été signé à Casablanca pour créer un conseil d'affaires comprenant la Jordanie, le Maroc, l'Égypte et la Tunisie, dans le but de contribuer à l'intensification des échanges commerciaux, dynamiser la coopération économique entre ces pays et d'accroître l'accumulation de certificats d'origine pour accéder aux marchés européens.

Cependant, et à la lumière des données actuelles, les échanges commerciaux ne sont pas à la hauteur des potentiels dont regorgent les deux pays d'où la nécessité de renforcer davantage la coordination pour édifier un partenariat économique et commercial stratégique entre le Maroc et la Jordanie.

Les deux pays jouissent d’un potentiel et de moyens considérables ainsi que d’un environnement d’investissement encourageant, ce qui nécessite de redoubler d’efforts pour diversifier le partenariat économique, soutenir et développer l’échange de biens et services et accroître le volume des investissements dans divers secteurs de production dans un cadre positif et mutuellement bénéfique.

Dans ce sens, les réunions de la dernière session du haute Commission mixte maroco-jordanienne, tenue à Rabat le 22 avril 2016, ont été une occasion pour consolider les relations bilatérales à tous les niveaux.

Cette session a été marquée par la signature de 15 accords, un mémorandum d’accord et un programme exécutif, en particulier dans les secteurs du commerce et de l’industrie, du développement durable, de l’artisanat traditionnel, des médias, de l’éducation et de l’emploi, ainsi que de la culture, des sports et du tourisme.

Ces accords visent à donner une impulsion qualitative aux relations entre les deux pays afin de les améliorer sur les plans économique, commercial et des investissements, dans l’intérêt des deux peuples frères.

Cette session a été l'occasion pour les deux parties pour surmonter les obstacles et faciliter les mesures visant à garantir la participation du secteur privé dans les deux pays et jouer pleinement son rôle dans la promotion d'échanges commerciaux qui ne dépassent pas 50 millions de dollars.

Sans doute, le renforcement de la coopération économique bilatérale est un réel pari pour obtenir des résultats prometteurs et pour forger un partenariat qualitatif, à la faveur de la présence des deux pays sur deux positions géographiques stratégiques qui permettent l'accès à des marchés internationaux attractifs.

A cet égard, les responsables marocains et jordaniens sont animés d'une grande volonté pour construire un véritable partenariat économique qui ouvrira de plus larges horizons de coopération dans tous domaines.